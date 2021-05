O Volta Redonda foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Pedro marcou os gols partida. O segundo jogo da semifinal será no próximo sábado (dia 8), às 21h05, no estádio do Maracanã.

O jogo

Em um primeiro tempo movimentado, os visitantes assustaram primeiro com Everton Ribeiro, que bateu cruzado e a bola saiu rente a trave.

A resposta tricolor veio com o artilheiro do Campeonato Carioca Alef Manga. Após belo passe de Luciano Naninho, o camisa 11 invadiu a área e bateu cruzado, mas Diego Alves fez grande defesa.

O Flamengo chegou mais uma vez com o atacante Pedro, mas o goleiro Andrey Ventura fez grande defesa em chute cruzado do atacante adversário.

Na volta do intervalo, o Flamengo marcou dois gols com Pedro, aos cinco e oito minutos, abrindo 2 a 0 no placar.

Com a desvantagem, o Volta Redonda se mandou para o ataque em busca do primeiro gol e assustou três vezes em chutes da entrada da área, com João Carlos, MV e Alef Manga.

Entretanto, foram os visitantes que marcaram o terceiro nos acréscimos, novamente com Pedro. Final de jogo: Volta Redonda 0x3 Flamengo.