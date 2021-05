A diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa apresentou mais novidades à equipe nesta quarta-feira (dia 5). Com a presença de membros da provedoria, irmandade e colaboradores de diversos setores, a maquete do novo centro cirúrgico foi alvo das atenções. Na ocasião, os presentes também conheceram a nova sala de cuidados dos recém-nascidos e o novo hall de espera para acompanhantes de pacientes em cirurgia, onde aconteceu a apresentação, no segundo andar, que é destinado a clientes de convênio.

De acordo com o provedor Getúlio José Pereira, que recepcionou todos que foram conhecer a maquete, esse acontecimento simboliza a evolução que tem acontecido nesta gestão. De acordo com ele, ainda haverá muitas realizações como resultados do planejamento estratégico traçado em 2018.

“Toda essa modernidade, com ampliação e revitalização, foi projetada para que todos que são atendidos pela Santa Casa possam de fato usufruir de toda a capacidade que ela dispõe, para casos de média e alta complexidade. É um investimento de curto a longo prazo e ainda teremos mais crescimento, conforme nosso Plano Diretor previsto para ser concluído no segundo semestre deste ano”, detalhou Getúlio.

Segundo o diretor executivo, Fernando Moreira, além de mudanças na infraestrutura, a atual gestão também se preocupa em fazer com que todos os colaboradores participem e se sintam integrados à Santa Casa. Por isso, fez questão de apresentar, em primeira mão, a maquete da ampliação do centro cirúrgico para diretores e equipe de profissionais do local.

“A proposta desse espaço gerou muito entusiasmo e motivação em todos. Essa percepção de mudança, pela melhoria do atendimento, para a equipe e pacientes, tem sido muito positiva. E pensamos também em tornar o clima do ambiente hospitalar mais ameno e até mesmo alegre, concentrando a sala de cuidados aos recém-nascidos no mesmo espaço onde acompanhantes aguardam pacientes em cirurgia”, detalhou o diretor.

Ele explicou ainda que as duas televisões presentes no hall foram estrategicamente pensadas, para informar e entreter quem está na espera. Pois em uma tela são divulgadas informações sobre os pacientes em cirurgia e em outra passam programas de canais abertos. Além disso, o espaço também conta a história da Santa Casa, com fotografias, em quadros, de diversas fases da trajetória da instituição.

Surpreendente

De forma segura, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus, a apresentação da maquete foi feita separadamente com as equipes. E uma definição sobre o projeto foi consensual entre todas: “surpreendente”. Como avaliou o diretor administrativo da provedoria, Altair da Silva Carvalho.

O tesoureiro Luiz Alberto Lopes Feijó também destacou o significado dessas conquistas nesse momento tão difícil – tanto no âmbito que envolve a saúde, quanto financeiramente. Segundo ele, no início da pandemia foi preciso suspender a realização de cirurgias eletivas e isso afetou diretamente a arrecadação.

“Fomos muito afetados financeiramente, mas conseguimos administrar com eficiência para realizar os projetos que são tão necessários para o hospital. E isso também é um reflexo do planejamento da gestão atual, que soube fazer um equilíbrio e gerenciar bem esses desafios”, observou Feijó.

Reforma

Atualmente, o centro cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa possui 850m² de área construída, onde são distribuídas seis salas de cirurgia, a central de material esterilizado, além de ambientes de apoio. Com a reforma, o local passará a ter 1.050m² de área e contará com dez salas cirúrgicas, nova central de material esterilizado, área exclusiva para avaliação e prescrição da equipe médica e a adequação dos fluxos de todos os demais ambientes de apoio necessários.

Para o neurologista Elder Machado Sarmento, presidente da Sociedade Brasileira de Cefaléia e diretor técnico do hospital, nunca houve nenhum feito comparado a esses ao longo dos seus 37 anos na Santa Casa. Elder, que também é professor universitário, começou sua relação com a instituição aos 17 anos, como técnico de laboratório e deu continuidade como médico.

O provedor Getúlio José Pereira reforça ainda que é um compromisso dessa gestão garantir a segurança e bem estar de todos os públicos envolvidos na Santa Casa. Com essas inovações, a Santa Casa irá oferecer mais segurança e qualidade no atendimento aos pacientes, familiares e melhor condição de trabalho aos profissionais de saúde, com espaços que atendam às Normas e Resoluções da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros.