Morreu nesta sexta-feira (dia 14), aos 66 anos, o ex-deputado estadual Jorge Picciani. Ele estava internado em um hospital particular de São Paulo para o tratamento de um câncer.

Picciani foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O atual presidente da Casa, André Ceciliano (PT), ofereceu a Alerj para o velório. Apelidado de “Homem da Palavra”, Picciani defendia o estado democrático de direito.

Formado em contabilidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e em estatística pela Escola Nacional de Estatística, Jorge Picciani nasceu no dia 25 de março de 1955 e era pecuarista há 30 anos. O grupo Monte Verde, presidido por ele, é uma referência na área de reprodução assistida de gado Nelore e GIR leiteiro no Brasil.

Jorge deixa a mulher Hortência Oliveira Picciani e os quatro filhos: o deputado federal Leonardo Picciani; o deputado estadual Rafael Picciani; o zootecnista Felipe, que presidiu a Associação Nacional de Criadores de Nelore e cuida dos negócios da família; e o caçula Arthur. *Com informações do G1

Foto: Lucas Moritz / Alerj / Divulgação