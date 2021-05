O vereador Edson Quinto (PL) se reuniu com o diretor-executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), Paulo Cesar de Souza, o PC, para solicitar que a autarquia dê atenção ao projeto para despoluição do Rio de Peixe, uma reivindicação antiga dos moradores do bairro Santa Rita do Zarur. “Foi assinado um convênio com a Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (Agevap) que fazer a despoluição do rio, canalizando o esgoto. É uma batalha que travo há anos e que é reivindicada pela população do bairro”, disse o parlamentar, que protocolou ofício no dia 12 de maio.

A nova rede esgoto terá 3.069 metros, além de uma elevatória com vazão de 18 litros por segundo, para o tratamento da ETE Santa Cruz. O investimento de R$ 2.397.835,28, que vai contemplar cerca de 25 mil habitantes. A obra pode aumentar cerca de 5% do tratamento de esgoto do munícipio.

Edson relata que o Rio do Peixe, que corta o bairro Santa Rita do Zarur, acabou virando um depósito de esgoto e, antes do convênio, foi feito um estudo das condições para despoluição. “Acompanhei todo o processo que originou o convênio entre Agevap e o Saae e garanto que todo o trabalho trará benefícios imensos, além de devolver à natureza um rio saudável, com uma somatória de benefícios e melhorias na vida de muita gente. A comunidade ganha, os pequenos produtores ganham e a cidade vira referência e exemplo”, finalizou Quinto.

Foto: Divulgação