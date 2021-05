A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou, nesta sexta-feira (dia 14) e sábado (dia 15), a entrega de 307 mil doses de vacina contra Covid-19. Foram distribuídas 90 mil doses de CoronaVac e 217 mil da Oxford/AstraZeneca.



As doses de CoronaVac são destinadas à aplicação da segunda dose do esquema vacinal pendente. O lote de Oxford/AstraZeneca também deve ser usado exclusivamente para segundas doses, mas direcionadas ao grupo de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e outras pendências de segundas doses para essa vacina.



O município do Rio de Janeiro fez a retirada do lote de CoronaVac nesta sexta-feira (14) na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) do Estado, localizado em Niterói, e hoje (15) retirou o imunizante da Oxford/Aztrazeneca. Já Niterói, São Gonçalo e Maricá fizeram a retirada de suas remessas de CoronaVac e Oxford/Aztrazeneca neste sábado, também direto na CGA.



Para os outros 88 municípios, a entrega foi realizada por caminhões e vans, que saíram da CGA a partir das 6h deste sábado (15). Todos os veículos foram escoltados por viaturas da Secretaria de Estado de Polícia Militar.



Doses pendentes de CoronaVac – A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), informa que o Estado do Rio de Janeiro ainda precisa receber 165.780 doses de CoronaVac para segunda aplicação, de acordo com informações oficiais encaminhadas pelos municípios. Isso não significa dizer que todas essas doses estão em atraso.



No dia 5 de maio, a SVS enviou ofício às secretarias municipais de Saúde pedindo o quantitativo de segundas doses de CoronaVac pendentes. Inicialmente, recebeu a informação de que seriam 350 mil doses, mas os municípios pediram correção dos dados, chegando a um total de 515.980 doses. Nesse quantitativo, há doses em atraso e doses que ainda estão no prazo para serem aplicadas.



O governo do estado distribuiu, nesta quinta e sexta-feira, 162.210 doses de CoronaVac aos municípios. Outras entregas também foram realizadas nos últimos dias 8, 9 e 10. Neste sábado, foram distribuídas mais 90 mil doses da vacina para a segunda aplicação.



A SES ressalta que o quantitativo de doses – seja para primeira ou para segunda aplicação – foi enviado em quantidade suficiente para todas as cidades, de acordo com a população alvo a ser imunizada, seguindo as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Contudo, a Secretaria busca junto ao Ministério da Saúde o envio das doses solicitadas pelos municípios.