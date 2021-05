Dois suspeitos de tráfico foram baleados nesta quarta-feira (dia 19), após entrarem em confronto com policiais militares, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. O confronto, que contou ainda com a participação de um terceiro suspeito, ocorreu na Rua 15, na divisa com o bairro Açude.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizaram um cerco no local após receberem a denúncia da presença de homens armados traficando. Os suspeitos viram uma guarnição e abriram fogo contra os policiais, que revidaram.

Ao final do confronto, os dois suspeitos baleados foram encontrados caídos. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. Os dois homens foram levados ao Hospital São João Batista. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, uma pistola 9 mm com seis balas, um rádio comunicador, 102 pinos de cocaína, 208 pinos vazios e 89 trouxinhas de maconha Foto: Evandro Freitas