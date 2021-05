O Volta Redonda anunciou nesta quarta-feira (dia 26), a contratação de mais um reforço para o setor ofensivo da equipe. O atacante Rômulo Cabral, de 29 anos, que estava no Sagamihara, do Japão, chega com contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano.

Revelado pelo Friburguense, o novo reforço tricolor já defendeu o Joinville-SC, Ferroviária-SP, Athletico Paranaense e Paulista-SP, último clube brasileiro antes de seguir para o exterior, em 2016. Lá fora, o atacante jogou pelo Hammarby, da Suécia, Suphanburi e BG Pathum United, ambos da Tailândia, e Sagamihara, do Japão.

“Muito feliz de estar de volta ao Brasil e por ter a oportunidade de vestir esta grande camisa que é a do Volta Redonda. Foram cinco anos fora e confesso que esse retorno não era planejado, mas fiquei muito feliz com a proposta do Volta Redonda e não tive como recusar. Agora é trabalhar forte em busca do acesso à Série B, que é o maior objetivo do clube”, destacou Rômulo

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada de Rômulo e o que levou o Esquadrão de Aço a repatriar o atacante.

“O Rômulo Cabral chega trazendo não apenas muita qualidade para a nosso sistema ofensivo, mas também a experiência de ter jogado em grandes clubes no Brasil e no futebol do exterior. Isso agrega muito ao nosso elenco, já que temos muitos atletas da nossa base, e também é muito importante esta rodagem em uma competição muito exigente como é a Série C. Sem contar que agora o Neto possui muitas opções no sistema ofensivo da equipe. Aos poucos o nosso plantel vai se fechando e tenho certeza que chegaremos muito fortes para buscar o acesso à Série B”, afirmou.

Carioca sub-20

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca sub-20, o Volta Redonda empatou em 0 a 0 com o Vasco da Gama, em partida disputada na tarde desta quarta-feira, no CT Carvalheiras. Na próxima rodada, os Garotos de Aço recebem o Boavista, domingo, dia 30, às 11h, novamente no CT Carvalheiras.