O programa Cinturão de Divisas da Secretaria de Estado de Polícia Militar vai reforçar a segurança em todo o interior fluminense, com a instalação de postos de policiamento nas rodovias estaduais em cada divisa entre o Rio de Janeiro e os estados da Região Sudeste. Na Região Sul, policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estarão a postos, 24 horas por dia, em seis pontos de divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais.

A partir da segunda quinzena de julho, estarão em funcionamento postos do BPRv nas rodovias RJ-165 (Paraty/Cunha-SP), RJ-157 (Barra Mansa/Cotiara-SP), RJ-159 (Resende/Falcão-MG), RJ- 153 (Valença/Santa Isabel-MG), RJ-147 (Valença/Parapeúna-MG) e RJ-151 (Rio das Flores/Manoel Duarte-MG).

Programa inédito no país, o Cinturão de Divisas prevê a instalação de um total de quinze pontos de bloqueio. Além da Região Sul, haverá postos do BPRv nas divisas localizadas nas regiões Norte, Noroeste e Serrana.

O Cinturão de Divisas será implantado após a formatura da nova turma de soldados pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), prevista para segunda quinzena de julho. Esses novos policiais serão alocados em unidades operacionais, possibilitando um processo de transferência e, consequentemente, a ampliação do efetivo do BPRv.

Essas bases nas divisas estarão integradas com os demais 26 postos do BPRv instalados ao longo das 112 rodovias estaduais, que formam uma malha de seis mil quilômetros de estradas.

O Comandante do BPRv, Coronel Marco Antônio Andrade Santos, ressalta que o programa faz parte de uma estratégia de segurança voltada para beneficiar o interior do Estado do Rio de Janeiro, mas também para produzir reflexos positivos em todas as demais regiões do estado. O Coronel Marco Antônio citou alguns benefícios do novo programa da Polícia Militar:

1) fortalecer o policiamento preventivo e ostensivo na malha rodoviária estadual;

2) estabelecer uma primeira barreira em áreas geograficamente estratégicas, reprimindo a circulação de criminosos e o fluxo de armas, drogas, veículos roubados etc;

3) fortalecer a segurança a turistas e moradores do interior do estado;

4) contribuir para a segurança dos municípios afastados das áreas de divisa;

5) Elevar o nível de percepção de segurança da população fluminense.

“O programa Cinturão de Divisas foi idealizado pelo Secretário de Polícia Militar, Coronel Rogério Figueredo, para reforçar a segurança no interior do estado. A ação dos nossos policiais nas divisas com os demais estados da Região Sudeste terá reflexos positivos nas demais regiões, inclusive a Região Metropolitana. Montaremos uma primeira barreira para interceptar a circulação de criminosos, veículos roubados, contrabando de mercadorias, tráfico de armas e de drogas, entre outras atividades ilícitas”, explica o Comandante do BPRv.

Confira a localização dos 15 pontos de bloqueio nas divisas com SP, MG e ES: