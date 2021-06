As consequências do Coronavírus em municípios e estados brasileiros poderão ser medidas de forma mais precisa quando a pandemia chegar ao fim. Por enquanto, as previsões seguem pessimistas, mesmo com o avanço na distribuição de vacinas pelas autoridades brasileiras. No meio desse turbilhão estão os alunos da rede pública de ensino, que de uma hora para outra se viram obrigados a transformar a maneira de aprender.

Iniciado em março do ano passado, quando medidas mais rígidas de isolamento social foram estabelecidas pelos governantes, o novo formato de ensino inseriu em um mesmo contexto estudantes da fase inicial da educação infantil e acadêmicos de universidades. Cabe aqui ressaltar que, desde então, muitos jovens se viram prejudicados com a falta de recursos tecnológicos, como a internet.

Há reflexo também na alimentação. Afinal, era nas unidades escolares que muitos estudantes da rede pública tinham acesso às refeições. Atualmente, além da sala de aula vazia, a mesa para alimentação segue o mesmo caminho. Em dezenas de municípios, o valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), do governo federal, não está sendo disponibilizado às famílias dos estudantes.

Como forma de compensar, as prefeituras do Sul Fluminense assumiram o compromisso de distribuir kits de alimentação aos alunos matriculados na rede pública. A medida passou a ser aplicada após o governo federal alterar a legislação do Pnae para possibilitar a entrega dos alimentos diretamente às famílias dos estudantes. Segundo a mudança, os produtos devem ser distribuídos em forma de kits de alimentação, definidos pela equipe de nutrição local, de acordo com as determinações do programa, como respeitar os hábitos alimentares, a cultura local e a qualidade nutricional e sanitária.

No início da pandemia, o Município de Volta Redonda distribuiu kits para alunos que faziam as refeições nas unidades. No final de 2020, as famílias foram contempladas com um cartão no valor de R$ 70 para compra de alimentação.

Em 2021, em seis meses do governo do prefeito Neto (DEM), não há informação sobre a concessão de qualquer auxílio. “Recebi em 2020, não eram todos os meses, mas ajudava muito em casa. Este ano ainda não tivemos nenhuma notícia e infelizmente a pandemia parece que não tem dia para acabar”, disse a mãe de um aluno da educação infantil.

Outra mãe, que não quis se identificar e que tem o filho no ensino fundamental, também relatou a situação à Folha do Aço. “Já estamos no meio do ano e nada de ajuda das escolas aos seus alunos e família. No final do ano foi entregue um cartão alimentação, que valor era de R$ 70, e hoje esse valor nem dá para comprar o gás para a família”, comparou.

A reportagem procurou a secretaria de Comunicação do Palácio 17 de Julho, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.

Recursos

Apesar da inércia do governo de Volta Redonda, os recursos continuam sendo destinados aos cofres do Município. É o que revela o Portal da Transparência do governo federal. Nos primeiros seis meses do ano, foram repassados mais de R$ 1 milhão, divididos em três parcelas (em janeiro, fevereiro e março) de R$ 368.892,00.

Outros municípios da região, como Porto Real, seguem distribuindo os kits. Em sua página oficial no Facebook, a Prefeitura do Sul do Estado informou que entregou na última segunda-feira (dia 14) cestas de segurança alimentar aos estudantes da rede municipal de ensino. “Com o objetivo de complementar as necessidades nutricionais do aluno neste período que ele está ausente da escola, nós iniciamos mais uma entrega dos kits, que possuem 18 produtos e 14 itens diferentes”, reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis (PSD). Nos meses de abril e maio, também há registro da entrega dos kits às famílias dos estudantes.