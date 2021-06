Em live realizada nesta segunda-feira (dia 21), em suas redes sociais, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa falou sobre o novo Decreto Municipal que prorroga e determina outras providências quanto a Covid-19 no município. O Novo documento de número 3.042, que segue em vigência até a próxima segunda-feira (dia 28), autoriza pessoas acima dos 70 anos, já imunizadas a frequentar igrejas e salões de festas. Vale destacar que a idade de 70 anos continua valendo para os idosos que ainda não foram imunizados.

O prefeito falou ainda sobre o panorama da doença no município e a campanha de imunização. De acordo com dados divulgados pelo prefeito, o município contabiliza nesta segunda-feira 2.942 casos confirmados, 2.812 curados, 68 em isolamento social, um paciente internado, 61 óbitos e 5350 casos negativos. 16.226 pessoas foram imunizadas, 11.487 com a primeira dose e 4.748 com a segunda dose.

“Temos feito uma bela campanha de imunização e hoje temos mais de 40% da população de Pinheiral vacinada e já sentimos uma redução no número de casos. Como já temos a maioria dos nossos idosos vacinados, aqueles que não mostraram resistência em receber a vacina, os pedidos foram analisados e autorizamos as pessoas com mais de 70 anos que já estejam vacinadas, a frequentar igrejas e salão de festas. Peço que continuem vigilantes, se cuidando, fazendo uso de máscara, álcool em gel e evitem aglomeração”, disse o prefeito.

O prefeito aproveitou a oportunidade para falar sobre a continuação da programação em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado no último dia 13, que esta semana contará com o lançamento do programa Limpa Rio e plantio de 26 mudas no Parque Fluvial em parceria com o Rotary Club de Pinheiral, com a presença do Deputado Estadual, Gustavo Tutuca e Secretário de Estado de Turismo, nesta sexta-feira (dia 25), além da inauguração do Campo e Sede Social – Sr. Waldir Alves de Souza, no bairro Parque Maíra, neste sábado (dia 26), às 11h.