Luto na política do Sul Fluminense. Morreu na tarde desta terça-feira (dia 22), o presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí, Luís Roberto Coutinho, conhecido como Tostão (DEM). Segundo as primeiras informações, o político de 52 anos sofreu um infarto quando estava na vizinha cidade de Vassouras.

Nascido em 29 de maio de 1969, Tostão aos 14 anos começou a trabalhar como carregador de lajotas na olaria São Sebastião. Foi cobrador na empresa de Ônibus Viação Elite durante dez anos.



Em 1992 tornou-se comerciante, e no mesmo ano iniciou sua participação na vida pública, sendo eleito o vereador mais votado da cidade por três mandatos consecutivos.

No ano de 2002, concorreu a deputado federal e em duas oportunidades candidatou-se a vice-prefeito de Barra do Piraí na chapa liderada pelo atual prefeito Mário Esteves. Em ambas acabou derrotado nas urnas.

Eleito presidente da Câmara Municipal por três vezes, Tostão iniciou em janeiro deste ano seu novo mandato frente ao Legislativo barrense.

“Para nós, ficam os seus exemplos de homem público, dedicado às causas do povo, apaixonado pelo futebol e sempre brincalhão, com tiradas e frases que serão eternas. Meus sentimentos aos familiares, em especial, à esposa Ionara e aos filhos do Tostão”, lamentou o prefeito Mário Esteves, em postagem nas redes sociais.