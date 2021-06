A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 24), em ação conjunta com o Ministério Público Estadual, a Operação FUMUS com objetivo de desarticular organização criminosa envolvida na comercialização ilegal de cigarros no Rio de Janeiro. 300 policiais federais participam da ação, a fim de cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 75 mandados de busca e apreensão, em bairros do Rio, da Baixada Fluminense e do interior do Estado, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital.

Segundo a PF, as investigações tiveram início em 2019 e, além da organização criminosa, apuram o cometimento de diversos outros crimes, entre eles: extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários. Os lucros oriundos da comercialização ilegal dos cigarros eram obtidos por meio de roubo e extorsão de comerciantes; e os demais crimes praticados para sustentar e manter a atividade delituosa da organização.

Os suspeitos foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio e, após o registro da ocorrência, serão levados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.