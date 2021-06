A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda está contratando médicos para trabalharem em Volta Redonda e também no Posto Avançado de Barra do Piraí. A entidade tornou pública hoje a carta-convite para o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços na área médica em Homeopatia, Reumatologia e Urologia, necessários ao Centro de Saúde, localizado em Volta Redonda. Para Barra do Piraí, as vagas são para Angiologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia.

Os interessados em participar em Volta Redonda deverão enviar currículo endereçado à Comissão Permanente de Análise para Prestação de Serviços, situado na Rua 535, nº 835 – Jardim Paraíba – Volta Redonda/RJ – CEP 27215-450. O envelope deverá conter externamente a seguinte identificação: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda; Centro de Prevenção à Saúde do Idoso; À Comissão Permanente de Análise para Prestação de Serviços; Carta convite n.º 001/2021.

Já os de Barra do Piraí, podem encaminhar currículo à Comissão Permanente de Análise para Prestação de Serviços, Rua Cristiano Otoni, nº 206 – Centro – Barra do Piraí/RJ – CEP 27123-240. O envelope deverá conter externamente a seguinte identificação: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda; Posto Avançado Carlos Pereira Braz; À Comissão Permanente de Análise para Prestação de Serviços Carta convite n.º 002/2021.

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na internet pelo site http://www.aapvr.gov.br e as dúvidas serão esclarecidas pelos telefones (24) 2102-1987 (Volta Redonda) ou (24) 2443-9004 (Barra do Piraí).