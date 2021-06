A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redibda, criada para fiscalizar as medidas restritivas de prevenção à Covid-19, fez um balanço das ações realizadas entre quinta-feira (dia 24) e o último domingo (dia 27). No total, as equipes percorreram 18 bairros e fiscalizaram aproximadamente 60 estabelecimentos comerciais durante os quatro dias. Um comércio foi fechado, outros foram autuados e notificados, e um grupo foi disperso por promover aglomeração.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), na quinta-feira as equipes fecharam um estabelecimento no bairro Volta Grande, após denúncias na CAU (Central de Atendimento Única).

Na sexta-feira (dia 25), os agentes visitaram 21 estabelecimentos durante ação nos bairros São Luiz, Candelária, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Jardim Amália, São Lucas, Aterrado, Vila Rica/Três Poços, Colina e Água Limpa. Foram emitidas duas notificações e um auto de infração.

Com atuação da Guarda Municipal, dois grupos foram dispersos no mesmo dia por estarem promovendo aglomeração em praças – um no bairro Água Limpa e outro na Colina. Neste último bairro, a força-tarefa impediu a realização do evento clandestino conhecido como “isopozinho”, além de apreender um veículo que vendia bebidas alcoólicas no local.

O sábado (dia 26) teve 17 estabelecimentos fiscalizados durante ação nos bairros São Luiz, Belmonte, Três Poços, Colina e Jardim Amália. Foram lavradas uma notificação e uma autuação.

O balanço do fim de semana teve ainda uma notificação e uma autuação para comércios no domingo, durante fiscalização em 21 estabelecimentos visitados nos bairros Barreira Cravo, Vila Santa Cecília, Jardim Amália, Ponte Alta, Volta Grande, Retiro, Monte Castelo e Colina.

Além de equipes da SMF e da GMVR, a força-tarefa conta com integrantes da Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.