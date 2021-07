Tudo igual no estádio Elzir Cabral. Com gol de Rômulo Cabral, o Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Ferroviário-CE pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, se mantendo na vice-liderança do grupo A.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe a Jacuipense-BA no estádio Raulino de Oliveira, sábado (dia 10), às 11h.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, as duas equipes não tiveram grandes chances para abrir o placar.

O Volta Redonda tentou surpreender nos chutes de fora da área, com Natan e Luiz Paulo, em cobrança de falta. Já o Ferroviário-CE tentava assustar com o Adilson Bahia, mas os chutes do atacante saíram por cima do gol.

Já nos minutos finais, o Voltaço teve a melhor chance da primeira etapa. Aos 40 minutos, Rômulo Cabral ajeitou para Emerson Jr., que bateu para o gol e obrigou Rafael a fazer grande defesa.

Na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço retornou melhor e foi logo abrindo o placar aos dez minutos. MV puxou contra-ataque e tocou para Rômulo Cabral, que bateu da entrada da área para marcar o seu primeiro gol com a camisa tricolor.

O Ferroviário respondeu em um chute da entrada da área de Thiago Aperibê, mas Vinícius Dias se esticou todo para fazer uma grande defesa e evitar o empate do adversário. Os donos da casa seguiram insistindo e chegaram ao empate com Roni, aos 32 minutos.

Nos acréscimos, Vinícius Dias apareceu mais uma vez para fazer uma grande defesa em um chute à queima roupa, evitando o segundo gol do adversário e assegurando um ponto para o Volta Redonda.