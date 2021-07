Contratado para reforçar o Volta Redonda na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Rômulo Cabral marcou o seu primeiro gol pelo Esquadrão de Aço no empate em 1 a 1 diante da Ferroviário-CE, em partida disputada no sábado (dia 3), no estádio Elzir Cabral. “Estava buscando este gol desde a estreia, mas estava difícil. A bola não estava entrando e não estava chegando aquele passe para me deixar na cara do gol. Neste jogo o MV me encontrou ali, fui feliz no chute, ainda contei com a sorte de ter desviado no zagueiro e ido para o gol. Fico muito feliz por ter feito este primeiro gol com a camisa do Volta Redonda e agora é continuar trabalhando forte para que seja o primeiro de muitos”, celebrou.

O camisa 9 tricolor destacou também a importância do ponto conquistado fora de casa, que manteve o Voltaço no G4 do grupo A. “Um ponto importantíssimo, porque sabemos que jogar fora é sempre complicado. Lógico que jogamos para conquistar a vitória, mas encontramos dificuldades dentro do jogo, como o campo, o forte calor, a forte equipe do Ferroviário que fez um bom jogo também, e este ponto foi muito importante. Agora é trabalhar forte para conquistarmos a vitória neste jogo em casa diante da Jacuipense e subir na tabela”, destacou.

O Volta Redonda está na quarta colocação do grupo A, com os mesmos 9 pontos do Tombense-MG, que leva a melhor nos critérios de desempate. O Paysandu-PA, com 11 pontos, lidera a chave, com um ponto a mais que o vice-líder Manaus-AM.

Treinamento

O Volta Redonda treinou no estádio Raulino de Oliveira na manhã desta quarta-feira (dia 7).

O técnico Neto Colucci comandou um treinamento coletivo, ajustando a equipe que irá enfrentar o Jacuipense-BA neste sábado (dia 10), às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

Foto: Divulgação Voltaço