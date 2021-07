O Volta Redonda empatou sem gols com a Jacuipense-BA pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, em partida disputada na manhã de sábado, no estádio Raulino de Oliveira. Após o confronto, o comandante tricolor Neto Colucci analisou o resultado e lamentou as chances de gols perdidas pela equipe.

“Análise de um resultado péssimo. Jogamos com um a mais e não tivemos a competência de fazer os gols. Criamos boas chances, acertamos a trave duas vezes, o goleiro deles fez boas defesas também, mas faltou um pouco mais de capricho na hora de finalizar. Se não fizermos os gols, vamos sofrer. Este é o problema maior da nossa equipe hoje, que é a falta de gols”, destacou.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço jogará novamente no Raulino de Oliveira, desta vez diante do Floresta-CE, domingo (dia 18), mais uma vez às 11h.

“Vamos continuar nos preparando da mesma maneira, treinando no horário do jogo e buscando as melhores medidas para que os atletas se ambientem fisiologicamente ao horário, como foi neste primeiro dos três confrontos que teremos às 11h. Porém, não adiante trabalharmos forte durante a semana, mudar o horário, o que for, se não tivermos a competência de transformar as chances criadas em gols. Será mais um jogo difícil em casa e que a vitória se tornou ainda mais importante para que possamos seguir na briga pelas primeiras posições”, projetou.