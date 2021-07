O presidente Jair Bolsonaro foi levado, na madrugada desta quarta-feira (dia 14), ao Hospital das Forças Armadas (HAF), em Brasília, após passar mal. De acordo com fontes ligadas ao Planalto, Bolsonaro apresentou um quadro de obstrução abdominal. O Governo Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre a internação.

A agenda de hoje do presidente foi cancelada e a reunião com dos Três Poderes, prevista para às 11h, não ocorrerá, conforme comunicado emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Há mais de sete dias, Bolsonaro tem convivido com um quadro de soluço persistente. No dia 9 de julho, ele voltou a relatar o problema a apoiadores. “Estou há sete dias soluçando e tenho dois discursos hoje e um amanhã, portanto não vou falar muito. Estou poupando aqui falar”, afirmou na ocasião.

Em abril, o presidente revelou que teria que passar por uma nova cirurgia, a sétima desde a facada sofrida, em setembro de 2018, em Juiz de Fora. Dessa vez, Bolsonaro passará por um procedimento para corrigir uma hérnia, herança do atentado sofrido. “Talvez, neste ano, mais umazinha aí. Mas é tranquilo, hérnia. Eu tenho uma tela aqui na frente, está saindo o bucho pelo lado. Então, tenho que botar uma tela do lado também”, contou o presidente.

*Com informações do Blog do Nolasco, do Portal R7