Bombeiros de Barra Mansa removeram, no início da tarde desta terça-feira (dia 20), do Rio Paraíba do Sul, no Centro, um corpo em adiantado estado de decomposição. O cadáver foi visto por populares perto da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, a Ponte dos Arcos.

De acordo com os militares, o corpo parece ser de mulher, mas está tão decomposto que não foi possível determinar o sexo e nem mesmo verificar se o cadáver apresenta sinais de violência.