O estado do Rio de Janeiro registrou no primeiro semestre do ano o menor índice de homicídios dolosos das últimas três décadas. Segundo números apresentados na terça-feira (dia 20) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e junho deste ano foram contabilizados 1.726 assassinatos, número 9,3% menor que as 1.902 ocorrências do gênero do primeiro semestre de 2020. O ano passado já havia registrado o menor índice da série histórica.

A região Médio-Paraíba, que abrange Volta Redonda e Barra Mansa, seguiu a mesma direção dos indicadores estaduais, com redução no número de homicídios dolosos – que é quando se tem a intenção de matar – nos primeiros seis meses de 2021. Nos 20 municípios que compõem o chamado 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), da secretaria de Polícia Militar, foram registrados 177 assassinatos nesse período do ano, representando queda de 11,5%, quando comparados aos 200 crimes dessa natureza registrados nos primeiros seis meses de 2020.

Com relação às mortes por intervenção de forças de segurança, a região obteve indicadores opostos ao Estado, como um todo. Por aqui, de janeiro a junho de 2020, 43 ocorrências desse tipo foram contabilizadas em delegacias. No mesmo período de 2021, 38 pessoas morreram em confrontos com agentes de segurança, o que representa uma queda de 11,6% nestes registros.

Intervenção de agentes

Apesar da queda no número de homicídios, as mortes em decorrência de intervenção de agentes do estado, sejam policiais civis ou militares, cresceram neste primeiro semestre, mesmo após o Supremo Tribunal Federal (STF) proibir a realização de operações policiais em comunidades durante a pandemia de Covid-19. De janeiro a junho de 2021, 804 pessoas perderam suas vidas em confronto com forças de segurança, o que representa um óbito a cada cinco horas no estado.

Este é o segundo maior índice em um primeiro semestre já registrado na série histórica, perdendo apenas para as 1.814 mortes ocorridas em 2019. Comparado com os 778 autos de resistência registrados no primeiro semestre de 2020, houve aumento de 3,3% neste ano. No semestre, o crescimento tímido parece não demonstrar muito, mas a explosão neste tipo de intervenção fica evidente quando analisado apenas o mês de junho: em 2020, foram 34 casos e, em 2021, estes números saltaram para 97, um aumento de 185%.

Outros crimes

Em todo o Estado do Rio, os crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte) registraram 1.800 vítimas no primeiro semestre de 2021. Somente no mês de junho foram 240 em junho. Estatísticas do ISP revelam que os números são os menores para o mês e para o acumulado do ano desde 1999. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e de 9% em relação a junho de 2020.

Confira alguns números no estado:

– Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado): 2.604 vítimas no primeiro semestre de 2021 e 337 em junho. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 5% em relação ao acumulado do ano e aumento de 13% em relação a junho de 2020.

– Roubo de carga: 2.283 casos no primeiro semestre de 2021 e 387 em junho. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 11% em relação ao acumulado do ano e de 4% em relação a junho de 2020.

– Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 35.571 casos no primeiro semestre de 2021 e 5.471 em junho. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 6% em relação ao acumulado do ano e aumento de 25% em relação a junho de 2020.

– Roubo de veículo: 12.877 casos no primeiro semestre de 2021 e 1.899 em junho. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 7% em relação ao acumulado do ano e aumento de 9% em relação a junho de 2020.