Bismark Pereira de Souza, suspeito de participação no assassinato do técnico de manutenção Francisco Carlos Sciotta da Silva Junior, o Juninho, de 34 anos, ocorrido em dezembro do ano passado, no Parque das Graças, se entregou na delegacia de Volta Redonda, na tarde deste sábado (dia 24). Ele era considerado foragido e estava escondido no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Bismark foi encaminhado à Casa de Custódia de Volta Redonda.

Bismark é o atual namorado da advogada Leydiane Cristina Pereira, de 36 anos, que, segundo a Polícia Civil, foi a “mentora intelectual do crime”. Outro envolvido, apontado como executor do homicídio, Willian da Silva, também foi preso. Ele foi encontrado em seu local de trabalho, no São Luís, em Barra Mansa.

A investigação

A investigação chegou ao trio após a Polícia Civil ouvir parentes e amigos da vítima. Um primo de Juninho relatou que o relacionamento dele com Leidyane havia terminado há cerca de dois a três anos e que era de seu conhecimento que desde a separação ocorreram diversos conflitos em relação a guarda do filho deles.

Juninho teria contado, certa vez, que a ex-companheira estaria namorando um ex-presidiário. Além disso, cerca de oito meses antes do crime, quando eles estavam em um churrasco, o primo disse que o namorado de Leidyane havia ligado de madrugada, questionando o fato de ele ainda estar falando com a ex-mulher. Meses depois, a ameaça foi colocada em prática, com o assassinato de Francisco Carlos Sciotta da Silva Júnior, o Juninho.

“As prisões se fazem necessárias diante da presença de fortes indícios de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante emboscada e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e do requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito”, consta no pedido de prisão expedido pelo juiz Ludovico Couto. “As prisões cautelares são necessárias e adequadas para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade extraída do fato-crime”, completa.

A advogada Leidyane Cristina Pereira foi presa na quarta-feira (dia 21), na Vila Brasília. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estiveram na delegacia acompanhando o caso. Outro mandado de prisão foi cumprido na manhã de quinta (dia 22), no bairro São Luís. Willian da Silva foi localizado em seu local de trabalho, no bairro São Luiz, em Barra Mansa, por agentes da 93ª DP.