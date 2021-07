Três suspeitos foram baleados em uma troca de tiros no final da manhã desta segunda-feira (dia 26), no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. De acordo com as primeiras informações, os envolvidos entraram em confronto com policiais militares que estão no bairro, desde o último sábado (dia 24), após uma criança de 2 anos morrer vítima de uma bala perdida.

Segundo o Samu, um homem de 29 anos foi atendido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital São João Batista. Outro suspeito, que não teve a idade divulgada, foi levado à Santa Casa de Barra Mansa. Os bombeiros socorreram uma terceira vítima, levada também à Santa Casa.

Um homem foi preso e, com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 38, 11 munições intactas calibre 38, duas deflagradas do mesmo calibre, três munições calibre 9 milímetros, 50 pinos de cocaína, 26 dolas de maconha, um coldre, dois rádios e três celulares.

Disputa de facções

Desde o último sábado, o bairro Paraíso de Cima vive momentos de tensão. Um menino de dois anos, identificado como Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, morreu vítima de uma bala perdida na cabeça. Ele foi atingido por um homem, que foi até o local para matar um jovem de 21 anos. O jovem morreu na tarde deste domingo (dia 25), no Hospital São João Batista.