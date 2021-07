Barra Mansa será uma das cidades do Sul Fluminense a receber uma unidade do Magazine Luiza durante a expansão da varejista no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, na tarde desta segunda-feira (dia 26). A loja será instalada na Avenida Joaquim Leite, no Centro, com previsão de abertura para os próximos meses.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a chegada da varejista ao município. “Nosso compromisso é fazer de Barra Mansa uma cidade que cresce todos os dias, que gera emprego e oportunidades”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, explicou como foi o procedimento para que a empresa se instalasse no município. “Ficamos sabendo do processo de expansão do Magazine Luiza, muito agressivo tanto na capital quanto no interior do Rio de Janeiro. Porém, no início do projeto, Barra Mansa não tinha sido contemplada. Foi aí que a gente começou a trabalhar, identificando qual era o processo de expansão e colocamos Barra Mansa no mapa”.

Paciello, destacou o fortalecimento do comércio em Barra Mansa, através das ações da prefeitura. “A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhado com afinco para fortalecer o comércio, que é um grande pilar da economia do nosso município ao longo dos anos. Durante a pandemia, o comércio de Barra Mansa conseguiu se reinventar muito rápido. Isso é um grande sinal de que o nosso comércio está bem pujante. A vinda da Magazine Luiza mostra essa força”.