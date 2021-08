A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu no Aeroporto Internacional do Rio, um homem tentando embarcar com cocaína para Europa, na tarde desta sexta-feira (dia 6). O preso, de 25 anos e natural de Manaus/AM, tinha como destino final a cidade de Paris, na capital da França, e a droga, diluída em resina emborrachada, estava escondida em duas malas.

Segundo a PF, as malas, com um peso total de 10,2 kg, foram apreendidas e serão submetidas à perícia técnica que determinará a massa líquida e o peso final da droga. O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal no Galeão, onde foi autuado por tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de prisão