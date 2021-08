Conhecer as demandas da população das cidades da região do Médio Paraíba, foi o objetivo da visita do senador Romário Faria em companhia com o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, aos municípios de Rio Claro, Piraí e Pinheiral.

No início da manhã, Tutuca e Romário participaram da inauguração da reconstrução da Ponte da Estação e da construção da Passarela Nivaldo Machado, que liga o Centro ao bairro Estação, no distrito de Lídice, em Rio Claro. “Essa era uma obra muito esperada pela população e os recursos foram 100% da prefeitura. Parabéns ao prefeito de Rio Claro, José Osmar”, destacou o senador Romário.

Após a inauguração da ponte, se reuniram com o prefeito de Piraí, Tutuca, os secretários de Governo, Arthur Reis e do Meio Ambiente, Júnior Rocha e a Câmara de Vereadores. Durante a reunião, foram apresentadas as principais demandas da população da cidade.

“O senador Romário é um parceiro dos municípios do interior e tem nos ajudado com recursos de emendas para a realização de projetos”, afirmou o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Em Pinheiral, o senador Romário se comprometeu a destinar recursos na ordem de R$ 1,2 milhões para a construção de um Centro de Atendimento Especializado em Inclusão que irá beneficiar pessoas portadoras de necessidades especiais e preparar essa população para o convívio social e profissional. O prefeito Ednardo Barbosa, apresentou ainda, o projeto do complexo hospitalar e de obras de infraestrutura que serão realizados na cidade.

Caminhada em Itatiaia sela apoio à candidatura de Irineu e Denilson

Para fechar a agenda nos municípios, Tutuca e Romário participaram de uma caminhada com o candidato a prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira (PTB) e de seu vice-prefeito, Denilson Sampaio (PSDB). A eleição suplementar na cidade acontece no dia 12 de setembro por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).