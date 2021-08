Após denúncia recebida pelo Serviço Reservado (P2), policiais militares do 28° Batalhão prenderam, na tarde desta terça-feira (dia 24), um casal que transportava drogas em Volta Redonda. No apartamento onde o casal se encontrava, no bairro Niterói, também foi apreendido farta quantidade de maconha, crack e cocaína, material de endolação e duas pistolas e munição.

De acordo com o casal, os entorpecentes seriam repassados a um motorista de aplicativo, que ficaria responsável por levar a um outro endereço. O material foi apreendido na Rua São Vicente de Paula, junto com um carro, um Onix prata, e o casal foi detido.

“Dificilmente nós chegaríamos a esse casal, até porque eles se encontravam no bairro Niterói, um bairro importante da cidade de Volta Redonda. Inclusive, eles usavam um apartamento na cobertura. Dificilmente chegaríamos a essas informações sem o auxílio da população. Denunciem, nós verificamos todas as informações que chegam pelo Disque-Denúncia”, disse a tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, comandante do Batalhão.

Fotos: Evandro Freitas