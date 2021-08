Policiais civis de Volta Redonda prenderam, na tarde da última sexta-feira (dia 27), Clayton dos Santos, de 37 anos. Acusado de roubo, ele estava com ordem de prisão expedida pela Justiça. A prisão foi feita na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

]De acordo com o delegado Edézio Ramos, está sendo investigado se o suspeito está envolvido nos dois arrombamentos registrados em menos de 15 dias a quiosques do Mercado Popular do bairro.

O caso mais recente aconteceu na madrugada da sexta-feira. A câmera de segurança de uma lanchonete registrou a ação, mas nas imagens não é possível identificar o rosto do ladrão, que estava com a cabeça coberta por um capuz do casaco que vestia.