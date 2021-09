A Secretaria de Saúde de Volta Redonda suspendeu nessa quarta-feira (dia 1º) a aplicação de segundas doses da vacina CoronaVac. Motivo: falta de entrega desta vacina por parte do Ministério da Saúde.

A prefeitura, segundo sua Assessoria de Comunicação, pretende retomar a vacinação assim que o Ministério da Saúde voltar a distribuir este tipo de vacina. O Instituto Butantan, responsável pela fabricação do imunizante no Brasil, informou que entregou ao Ministério 10 milhões de doses, que estariam ainda estocadas em um galpão.

No entanto, o estado do Rio de Janeiro ficou de fora do último plano de entrega. Desta forma, a capital e municípios mais populosos, como Volta Redonda, já sofrem com a escassez sendo obrigadas a suspender o atendimento por falhas na distribuição.