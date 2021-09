O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizou duas obras de melhorias no sistema de esgoto do bairro Santo Agostinho, que vinha sofrendo com problemas de entupimento e vazamento em algumas vias. Um dos pontos atendido foi a Rua Bartolomeu Bueno, onde as equipes identificaram problema na rede de coleta do esgoto.

De acordo com o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon, o problema é recorrente e antigo, prejudicando diversos moradores e comerciantes do bairro.

“Identificamos um erro na construção da rede. Perdeu o caimento e o sistema de esgoto entope e volta no ponto mais alto. A solução foi fazer uma nova rede, desviando do ponto mais alto para um ponto mais baixo. Encontramos a rede antiga e vamos eliminar definitivamente. A previsão é que até a semana que vem, será concluída uma caixa de inspeção com caimento bem acentuado para direcionar o esgoto”, explicou Rigon, ressaltando que essa obra é de curto prazo para evitar transtornos.

“Vamos monitorar a situação dos moradores que viviam com constantes transtornos de esgoto passando em frente aos imóveis”, concluiu.

Na Rua Jaime Pantaleão de Moraes, o Saae-VR registrou algumas solicitações dos moradores e conseguiu identificar que a rede coletora de rede de esgoto estava danificada. A rede era de manilha de barro e foi substituída por tubo de PVC. Foram instalados 30 metros de tubulação no trecho entre os imóveis de números 11 e 64 da via.

“Nosso planejamento envolve reduzir o número de ocorrências e atender o mais rápido possível as demandas da população. Desde o início do ano estamos trabalhando com ações de curto, médio e longo prazo, investindo em tecnologia, reorganização de pessoal e equipamentos, entre outras melhorias”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.