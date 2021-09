“Tudo que é feito de forma abrupta, sem planejamento, traz prejuízos à sociedade”. Assim reagiu o delegado Ronaldo Aparecido ao analisar a decisão da secretaria de Estado de Polícia Civil de transferi-lo para a delegacia de Resende (89ª DP). A remoção de Ronaldo, que por cerca de 10 anos comandou a 90ª DP, Barra Mansa, e de outros dois delegados da região foi publicada no Boletim Informativo de terça-feira (dia 31).

O delegado afirmou que a mudança foi publicada em seu primeiro dia de férias e ainda se disse surpreso com a decisão da chefia. “Publicaram na noite do meu primeiro dia de férias”, disse em contato com a Folha do Aço. “Estamos com diversos trabalhos sensíveis em andamento que serão afetados, em consequência a sociedade será afetada”, completou.

O trabalho de Ronaldo Aparecido frente à 90ª DP já foi reconhecido diversas vezes dentro da própria Polícia Civil. Em 2018, a delegacia de Barra Mansa terminou na primeira posição no ranking de produtividade entre as unidades de médio porte do estado. Na ocasião, o experiente policial elogiou o trabalho dos agentes, que ajudaram a DP a figurar no topo da produtividade investigativa do governo estadual, com 2083,90 pontos.

Em 2019, a produtividade da Polícia Civil em Barra Mansa continuou em alta sob o comando de Ronaldo Aparecido. Desta vez, ficou em 2º lugar entre as unidades de médio porte, perdendo apenas para Resende, então comandada por Michel Floroschk, que agora assume a titularidade na 90ª DP.

Instigado a fazer um balanço de sua gestão em Barra Mansa, Aparecido se limitou a dizer que a sociedade é que deve fazer isso. “Neste momento não gostaria de fazer balanço do trabalho, até porque esse balanço deve ser feito pela sociedade. Meus objetivos de atender a sociedade com primazia, com todo empenho e comprometimento tenho realizado”, disse de forma sucinta.

Substituto

O novo delegado de Barra Mansa, Michel Floroschk também já teve seu trabalho reconhecido. Ainda atuando em Resende, em 2019, Floroschk e sua equipe foram líderes de produtividade entre as delegacias de médio porte, que são maioria na região Sul Fluminense.

Além de Resende, Floroschk já foi delegado titular em Piraí (94ª DP) e adjunto em Volta Redonda (93ª DP. Procurado para comentar a respeito da mudança, ele não respondeu os contatos até o fechamento dessa edição.

A 101º DP, em Pinheiral, também passou por mudança. O delegado Fábio Asty está trocando de posto com o titular de Mangaratiba, Anderson Ribeiro.