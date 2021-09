Após um 2020 trágico e um começo de 2021 de incerteza no enfrentamento à Covid-19, o Brasil, apesar de todas as dificuldades, começa a dar indícios de recuperação dos danos causados pelo vírus, surgido na China no fim de 2019. Com a aprovação dos primeiros imunizantes, CoronaVac e Astrazeneca, no início do ano, a população brasileira viu a esperança no fim da pandemia e no controle da doença serem renovadas.

No estado do Rio, que atualmente lidera uma possível terceira onda, encabeçada pela alta taxa de transmissão da variante Delta, a expectativa por dias melhores também é constante. Na região do Médio-Paraíba, que conta com 24 municípios, até o momento, 1.445.204 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas, sendo 968.088 de primeira e 477.116 de segunda. O Sul Fluminense tem uma população estimada de 1.498.230 pessoas, de acordo com o último censo do IBGE.

A cidade com o maior número de doses aplicadas é Volta Redonda, com um total de 299.795. Desse número informado pela secretaria de Saúde do município, 193.789 pessoas receberam a primeira dose da vacinação e 106.006 já estão completamente imunizadas.

A campanha de vacinação contra Covid-19 não foi exatamente um exemplo de organização no município, sobretudo em seu começo, em meados de janeiro. Com esquema difuso entre os postos de saúde, faltavam doses em algumas unidades e sobrava em outras, gerando correria e aglomerações. Àquela altura, a Cidade do Aço imunizava idosos acima dos 70 anos, utilizando de forma majoritária a CoronaVac.

Após uma série de tropeços e reclamações, a equipe da secretária de Saúde, Conceição de Souza, resolveu apostar na vacina em drive thru. O serviço foi concentrado na Ilha São João. O modelo adotado anteriormente com sucesso na vizinha Barra Mansa e outras cidades, ajudou a acelerar a imunização no município.

Atualmente, Volta Redonda lidera o ranking de doses aplicadas, porque é o município com maior população na região e, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), a distribuição das vacinas é feita com base no índice de habitantes.

Em segundo no ranking de vacinação, com um total de 179.018 doses aplicadas, está Barra Mansa. Como mencionado anteriormente, a vacinação da cidade seguiu, na maior parte do tempo, o modelo drive thru, que gerou uma campanha acelerada desde fevereiro, quando um número maior de doses começou a ser disponibilizado no município.

Com a chegada do imunizante da farmacêutica americana Pfizer, que precisa ser armazenado e aplicado em condições específicas de temperatura, a SMS teve que passar por adequação para utilizar a vacina nas condições preconizadas pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa). A solução encontrada foi a reforma do teatro do Parque da Cidade. A nova construção, de acordo com o prefeito Rodrigo Drable (DEM), permite um atendimento de qualidade à população.

“É um espaço que permite que façamos o atendimento com qualidade às pessoas que venham a tomar a vacina da Pfizer. Muitas cidades desistiram de utilizar essa vacina pela dificuldade, mas nós entendemos que aqui em Barra Mansa cada vacina é fundamental e importante”, explica o prefeito.

Confira o quadro com o número de vacinados em cada cidade da região