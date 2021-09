O Corpo de Bombeiros deu prosseguimento, nesta terça-feira (dia 7), às buscas por Leonardo Machado Nogeira, de 50 anos, desaparecido desde o dia 22 de agosto, quando saiu para um passeio de barco, em Angra dos Reis, com sua ex-companheira Cristiane Nogueira da Silva, de 48. O corpo da mulher foi encontrado uma semana depois na Restinga de Marambaia, no Rio, a 50 quilômetros pelo mar da Ilha Grande, onde o casal saiu numa traineira para assistir o pôr do sol no lugar conhecido como Lagoa Verde. Desde então, são 17 dias de buscas pelo desaparecido e pela embarcação, que já pertencera a Leonardo e que ele pegou emprestada para navegar.

O casal ensaiava reatar a relação depois de dois anos separado. Segundo os bombeiros, as buscas foram concentradas em Marambaia e na região da Ilha Grande, com o uso de um bote e duas motos aquáticas, com homens do quartel de Angra dos Reis e Paraty.

Embora um pedaço da janela da embarcação e uma boia tenham sido encontrados, reforçando a suspeita de um naufrágio, o delegado de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, considera essencial localizar a embarcação para entender o que realmente aconteceu. Na última segunda-feira, ele reafirmou que nenhuma hipótese foi definitivamente descartada.