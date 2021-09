Um jovem, identificado como João Pedro da Silva, o “Bené”, de 25 anos, morreu na Santa Casa de Barra Mansa, na noite desta terça-feira (dia 7), após ser atacado a tiros na Rua Geraldo Rodrigues da Silva, no bairro Vila Independência.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atacada entre a Escola Municipal Eulália Gouvêa e a Paróquia de São Sebastião. João Pedro chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu assim que chegou à Santa Casa de Misericórdida.

Ele foi atingido por pelo menos 11 disparos, sendo dois no rosto e o restante no tórax. De acordo com agentes que acompanharam a ocorrência, João Pedro estaria envolvido com o tráfico e pode ter sido eliminado por membros de sua própria facção, pois teria causado um prejuízo à quadrilha.