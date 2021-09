Depois de Marcelo Cabo e Lisca, é a vez de Fernando Diniz assumir o desafio de treinar o Vasco da Gama na temporada. Aos 47 anos, com passagens por Santos, São Paulo e Fluminense, Diniz chega à Colina com a missão de levar o Cruzmaltino de volta à elite do futebol brasileiro. O time carioca está na 9ª colocação da Série B com 32 pontos e a seis de distância do Botafogo, o primeiro time do pelotão do G4.

Fernando Diniz chega ao Gigante do Colina com contrato válido até o final da temporada, ao lado dos auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera e do preparador físico Wagner Bertelli. Eles se juntam aos membros da comissão técnica permanente do clube ainda nesta semana. Natural de Patos de Minas (MG), Fernando Diniz iniciou sua carreira como treinador em 2008, quando também se despediu dos gramados como jogador.

O ex-meia começou sua história à beira do campo em equipes do interior paulista: Paulista, Botafogo, Atlético Sorocada, Guaratinguetá e Oeste. O primeiro trabalho de destaque foi em 2016 quando chegou às finais do Paulistão comandando o Audax. O Vasco volta a campo na próxima quinta (dia 16), quando enfrenta o CRB, em Alagoas, pela rodada de número 24 do total de 38 do Brasileirão da Série B.