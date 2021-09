A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na tarde desta segunda-feira (dia 13) uma mulher de 21 anos transportando cerca de quatro quilos cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A passageira, de nacionalidade portuguesa, pretendia embarcar para Lisboa, em Portugal, em um voo internacional com conexão em Paris, na França.

Segundo a PF, agentes lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após fiscalização no pórtico, identificaram a droga oculta em cinta modeladora junto ao corpo da estrangeira.

A presa foi encaminhada à DEAIN para o registro da ocorrência e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.