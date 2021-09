Um adolescente, que teria 16 ou 17 anos, desapareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul, na tarde desta terça-feira (dia 14), depois de pular da Ponte Nilo Peçanha para nadar com um rapaz de 19 anos. A ponte liga o Centro de Barra Mansa, pela Rua Luiz Ponce, ao Ano Bom.

Os bombeiros foram acionados por pessoas que viram os dois se afogando. Eles conseguiram resgatar o jovem, mas não conseguiram localizar o menor. As buscas foram suspensas depois que anoiteceu e estão sendo retomadas agora de manhã.

Apesar de estar com o nível baixo, em razão da escassez de chuvas, o Rio Paraíba do Sul é apontado pelos bombeiros com um dos mais perigosos da região. Todos os anos, os bombeiros alertam para o risco de afogamentos, que cresce com a chegada do período de calor. Foto: Isabela Kassow/Diadorim Ideias

