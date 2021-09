O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) receberá nesta terça-feira (dia 21), o dispositivo de honra no prêmio de Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ). A autarquia foi uma das cinco selecionadas para receber a comenda de honra por conta de seu trabalho no reuso de água da ETA Ronaldo Gonçalves, no bairro Santa Cruz, que ajuda a economizar a água da ETA do bairro Belmonte, uma das maiores do município.

Segundo informações do Saae-VR, o trabalho visa dar um pós-tratamento a água tratada proveniente da ETA do Santa Cruz, para ser utilizada em atividades que necessitam dela em sua execução, como por exemplo, limpezas de tanques, lavagem de ruas, irrigação de áreas verdes, limpeza de equipamentos e processos e a desobstrução de redes coletoras e para aguar jardins públicos economizando a água tratada. O projeto foi idealizado e executado pela equipe de esgoto do Saae, coordenada pela engenheira Kátia Mara Ribeiro de Castro Purcina.

Além do Saae-VR, receberão a premiação a ONG Defensores do Planeta, UFRRJ (Programa de pós-graduação em agricultura orgânica) e mais dois trabalhos de engenheiros florestais. A premiação ocorrerá das 17h20 às 19h, de forma remota, e poderá ser acompanhada através do link www.youtube.com/c/webtvcrearj.