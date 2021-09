Dois homens foram mortos a tiros, na madrugada desta quinta-feira (dia 23), na estrada que leva a Fundação Beatriz Gama, no Retiro. O crime ocorreu nas proximidades de uma igreja católica.

Segundo as primeiras informações, as vítimas, que ainda não foram identificadas, foram encontradas com as mãos amarradas para trás. Moradores relataram terem ouvido barulhos de tiros por volta da 1h da madrugada. Policiais civis e militares, que estão no local, encontraram várias cápsulas deflagradas de calibre 9 mm. Foto: Evandro Freitas