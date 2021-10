Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na Dutra, no trecho em Itatiaia, dois homens de 49 anos e 40 anos. No veículo que eles estavam foram encontrados escondidos por dentro do painel 22 cartões de crédito de diferentes bancos e bandeiras, com nomes distintos, não sendo nenhum deles dos indivíduos abordados.

Durante a fiscalização, que faz parte da Operação Égide, de combate ao crime, foi observado que os indivíduos apresentavam desconforto e nervosismo, gerando a suspeita de que pudessem estar transportando algum ilícito no veículo, um Renault com placa de São Paulo.

Os agentes verificaram que se tratavam de cartões roubados. Os indivíduos confessaram q tem antecedentes criminais, inclusive, por estelionato.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia, onde o delegado os enquadrou no Artigo 180 do CP (receptação) (Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte). A pena é de reclusão de um a quatro anos e multa.

Foto: Divulgação PRF