Foi preso no sábado (dia 16), um homem, de 35 anos, no bairro Três Poços. No bolso do casaco dele, foram encontradas 139 pedras de crack, 123 pinos de cocaína e um rádio.

O suspeito tentou se misturar a outras pessoas que estavam em um bar, localizado na Rua Egitof, e identificado ao pronunciar, em tom de voz baixo, a palavra “perdi”. O fato foi registrado na Delegacia de Volta Redonda.