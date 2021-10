Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam no final da tarde de sexta-feira (dia15), em flagrante, um homem que transitava pela BR-393, a Rodovia Lúcio Meira, com uma espingarda dentro do carro. Eles foram acionados por uma denúncia dando conta que o homem tinha sido visto manuseando a espingarda no estacionamento de um restaurante às margens da rodovia, em Paraíba do Sul.

Os policiais chegaram ao local no momento em que o carro citado na denúncia, o Toyota Corolla, estava deixando o estacionamento do restaurante. O homem que o dirigia estava acompanhado de uma senhora, mãe dele.

A espingarda calibre 12 estava no console do veículo, municiada e com a numeração raspada. No porta-malas, eles acharam uma pistola calibre 9 milímetros também municiada e destravada. Além disso, foram encontradas 104 munições calibre 9 milímetros e outras 50 para calibre 12.

O homem, de 46 anos, estava a caminho de Vitória, no Espírito Santo, onde mora. Ele afirmou que havia comprado as armas para seu acervo. Quando notaram que a Polícia Rodoviária Federal fazia a abordagem ao motorista do carro, funcionários do restaurante se aproximaram contando que ele e a mãe haviam saído sem pagar a conta do almoço. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia de Paraíba do Sul. As armas e o carro foram apreendidos.