O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, esteve na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) no sábado (dia 16), onde proferiu palestra com o tema “Consciência situacional do reequilíbrio socioeconômico nacional”. A apresentação foi acompanhada por militares e convidados civis, dentre eles o prefeito de Resende, Diogo Balieiro (DEM), e representantes de instituições educacionais e empresariais da região. O UniFoa marcou presença com o superintendente-geral José Ivo.

O comandante da Aman, General de Brigada Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, recepcionou o ministro e sua comitiva. Em seguida, a palestra, realizada no Teatro General Leônidas, abordou os seguintes assuntos: reforma da previdência; o setor de infraestrutura; a superação da crise mundial ocasionada pela pandemia da Covid-19; e o Produto Interno Bruto de países de dimensões continentais como o Brasil.

Tarcísio Freitas abordou temas como a reforma da previdência; o setor de infraestrutura; a superação da crise mundial ocasionada pela pandemia da Covid-19;e o Produto Interno Bruto de países de dimensões continentais como o Brasil – Fotos Divulgação Aman

Por fim, o ministro Tarcísio Freitas destacou a importância da formação rápida e, ao mesmo tempo, intensa do oficial preparado na Aman e nas Forças Armadas. “O padrão da formação melhora a cada geração”, salientou.

Ao final da apresentação, o titular da pasta de Infraestrutura foi agraciado pelo cadete Florentino, do 3° ano do curso de Engenharia, com uma lembrança.