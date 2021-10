A CCR NovaDutra está com uma nova frente de serviços de recuperação de pavimento nas regiões de Porto Real, Barra Mansa e Resende, no trecho Sul Fluminense da via Dutra. Os trabalhos, que implicam na substituição do pavimento antigo, com objetivo de garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia, seguem até o próximo sábado (dia 30), entre os quilômetros 273 ao 307 da pista sentido São Paulo. Em caso de chuva, os serviços podem ser suspensos ou cancelados.

Para que as equipes de obra da concessionária possam realizar o serviço, haverá fechamento alternado de faixas da rodovia e acostamento, o que deve deixar o tráfego um pouco mais lento na região. Os serviços irão ocorrer no período noturno, com previsão de início às 21h e término às 5h. A CCR NovaDutra orienta que seja respeitado o limite de velocidade no trecho em obra e a sinalização implantada no local.

Foto: Divulgação/Comunicação da CCR NovaDutra