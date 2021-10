Policiais Civis da 93ª DP, com apoio de delegacias da região, estão nas ruas de Volta Redonda, na manhã desta quarta-feira (dia 27), cumprindo 33 mandados de prisão e de busca e apreensão. Os alvos da operação “Alcateia”, conforme foi denominada, são integrantes de uma organização criminosa, inclusive com ramificações na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.



No final da madrugada de hoje, as equipes coordenadas pelo delegado Edézio Ramos começaram a deixar a sede da 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), localizada no bairro Vila Mury, em busca dos alvos.

Por volta de 7h20min, os agentes já haviam apreendido uma farta quantidade de drogas, armas de fogo e pelo menos 21 pessoas presas. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos no Açude, Santa Cruz e em outros bairros de Volta Redonda, além das cidades de Barra Mansa e Resende, no Sul do Estado.

Armas, munições e farta quantidade de drogas foram apreendidas na operação – Fotos: Divulgação Polícia Civil

Segundo o delegado Edézio Ramos, as investigações realizadas nos últimos meses apontaram o modus operandi da organização criminosa e seus integrantes. Um homem, que encontrasse preso, conforme o titular da 93ª DP, seguia comandando as ações de dentro do sistema penitenciário, e elas eram colocadas em prática por seu pai. Ambos foram alvos de mandados de prisão cumpridos nesta nesta manhã.

* A reportagem será atualizada em instantes.