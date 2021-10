A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) removeu para o depósito público uma motocicleta nessa terça-feira (dia 26) por diversas irregularidades. O veículo avançou o sinal vermelho, estava sem retrovisores e com lacre de identificação violado.

Além disso, foi constatado que o condutor não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo foi avistado por dois guardas municipais quando “furava” um sinal vermelho, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Niterói.

O condutor e o outro ocupante tentaram fugir durante abordagem, feita já próximo ao bairro Aterrado. O condutor caiu durante a fuga, mas não se feriu. Os envolvidos foram encaminhados a 93ª DP (Volta Redonda), onde uma ocorrência foi registrada.

De acordo com o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, o patrulhamento da Guarda Municipal por toda a cidade visa fiscalizar – em conjunto com a Polícia Militar – irregularidades do trânsito e coibir atos de violência e depredação do patrimônio público.

Foto: SecomVR