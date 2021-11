A Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL), por meio da Delegacia Fazendária (DELFAZ), e o Grupo de Atuação Especializado no Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) do Ministério Público do Rio de Janeiro realizam, nesta sexta-feira (dia 5), a Operação “Finito” para combater crimes contra a ordem tributária.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ) e tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de sonegar mais de R$ 200 milhões em fraudes fiscais.

Segundo as investigações, representantes de empresas que atuam no segmento atacadista de alimentos estão envolvidas no crime. O grupo viabilizava o acúmulo de expressivo volume de créditos do ICMS decorrentes de operações simuladas de compra e venda de mercadorias e, assim, sonegava os valores que seriam recolhidos aos cofres públicos estaduais, após a apuração entre débitos e créditos.

Os mandados estão sendo cumpridos nas residências dos chefes do esquema, além de estabelecimentos comerciais e escritórios de contabilidade das empresas investigadas.



Foto: Divulgação PCRJ