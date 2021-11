Com o intuito de coibir o tráfico de drogas e homicídio em local dominado pela facção Comando Vermelho, agentes da 5º CPA do 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda realizaram patrulhamento pelo Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, na última sexta-feira (dia 5). A equipe se deparou com um suspeito, menor de idade, que carregava uma mochila preta nas costas. Ao realizar abordagem, o adolescente, de 15 anos, tentou fugir, sendo alcançado alguns metros à frente. Com ele, foram encontrados 135 pinos de cocaína de R$ 10, 68 pinos de cocaína de R$ 3, 120 trouxinhas de maconha de R$ 5 e 14 tiras de maconha de R$ 30, além de um aparelho celular e R$ 114 em espécie. O fato ocorreu na Rua Bela Vista, de onde o menor foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação PM