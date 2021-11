A Polícia Civil de Resende prendeu em flagrante na terça-feira (dia 9) dois homens acusados de roubar um carro e exigir R$ 10 mil do proprietário para devolver o veículo. Segundo o delegado Ronaldo Aparecido, a vítima procurou a 89ª DP (Resende) para denunciar os crimes de roubo e extorsão. De acordo com o relato da vítima, ele teria marcado um encontro com os suspeitos, acreditando serem possíveis compradores do veículo – um Gol preto (2009) – que está a venda. Três homens, então, chegaram em um Vectra prata, armados e obrigaram o dono do Gol e seu tio, que o acompanhava, a entrarem no carro. Eles foram levados até o bairro Cidade Alegria, onde foram abandonados. No caminho, o trio chegou a exigir os R$ 10 mil para devolver o carro e disse à vítima que só devolveria o carro quando conseguisse o dinheiro. O delegado conseguiu identificar e localizar dois dos suspeitos, que foram presos em flagrante. A Polícia está preservando os nomes dos envolvidos para não atrapalhar as investigações e a procura pelo terceiro suspeito.