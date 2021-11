​A Câmara Municipal de Volta Redonda adiou a apreciação dos pareceres do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre as contas do ex-prefeito Samuca Silva(Podemos), referentes aos exercícios financeiros de 2017 e 2018. A votação estava pautada para a sessão da noite dequinta-feira (dia 11).

O adiamento ocorreu, conforme informou a Mesa Diretora, pelo fato de o ex-chefe do Executivo não ter acusado o recebimento da correspondência de Aviso de Recebimento (AR), enviado via Correios. Pelo regimento interno da Casa Legislativa, a partir desta notificação, Samuca tem até 30 dias para apresentar a sua defesa.

​O TCE deu parecer favorável à aprovação das contas de 2017 de Samuca. Já o exercício financeiro de 2018 teve parecer prévio contrário. O julgamento, neste tipo de situação, é mais político do que técnico. Não há previsão de data para os pareceres retornarem à pauta.