Seis pessoas, todas idosas, ficaram feridas devido a um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (dia 15), feriado. A colisão entre dois carros aconteceu no KM 268 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí.

Entre os veículos envolvidos estavam um Honda CR-V, com um casal de 76 e 70 anos, e um Hyundai Tucson com quatro ocupantes, de 61 anos, 70, 71 e 73 anos. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra do Piraí e ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Foto: Divulgação PRF